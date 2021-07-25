İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2021 Pazar / 15 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vatikan, tarihinde ilk kez mal varlığını açıkladı!
Dünya

Vatikan, tarihinde ilk kez mal varlığını açıkladı!

50 sayfayı aşan belge yayınlayan Vatikan, tarihinde ilk kez mal varlığını açıkladı. Vatikan'ın İtalya'da 4051 ve yurtdışında yaklaşık 1120 mülkü olduğunu gösterdi.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:49 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:49
ABONE OL

Hristiyan Katolik dünyasının merkezi Vatikan, tarihinde ilk kez sahip olduğu mülklerini açıkladı. 50 sayfayı aşan belgelerde, Vatikan'ın İtalya'da 4 bin 51 ve yurtdışında yaklaşık bin 120 mülkü olduğunu gösterdi.

MÜLKLERİN YÜZDE 40'I OKUL, MANASTIR VE HASTANE

Reuters'ın haberine göre; İtalya'daki mülklerinin yaklaşık 14'ünün piyasa değerinde kiraya verildiği, diğerlerinin ise Kilise çalışanlarına indirimli fiyatlardan kiralandığı belirtildi. Mülklerin yüzde 40'ı ise okul, manastır ve hastane gibi kurumsal yapılardan oluşuyor.

YATIRIMLAR LONDRA, CENEVRE, LOZAN VE PARİS'İN LÜKS BÖLGELERİNDE

Belgeler, Londra, Cenevre, Lozan ve Paris'in lüks bölgelerinde yatırım olarak mülklere sahip olduğunu ortaya koydu.

VATİKAN'DA USULSÜZ SATIN ALMA DAVASI

Zimmete para geçirme, kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlamaların yöneltildiği, aralarında önde gelen bir kardinalin de yer aldığı satın almayla ilgili 10 kişinin yargılanmasına Salı günü başlanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.