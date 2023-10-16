Vatikan'dan arabuluculuk teklifi! Rehine takası için kendisini önerdi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Kardinal Pizzaballa, Vatikan'da görevli bir grup gazeteciyle çevrim içi toplantıda, Orta Doğu'da Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırı ve sonrasında İsrail ile Filistin arasında yaşanan durumu değerlendirdi.

Bölgedeki gelişmelere dair Vatikan'ın arabuluculuk teklifinin olup olmadığı sorusuna Pizzaballa, "En azından rehinelerin bir kısmını geri getirmeye çalışmak için uygun olduğumuzu belirttik. Yapmaya çalıştığımız şey bu ama bu çok zor çünkü arabuluculuk için muhataplarınızın olması gerekiyor ve şu anda Hamas'la konuşamayız." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın elindeki rehine çocukları serbest bırakması" için kendisini takasta önermeye hazır olup olmadığı sorulan Kardinal Pizzaballa, "Özgürlüğü getirecekse ve çocukların eve geri getirilmesini sağlayacaksa bu sorun değil. Ben bu konuda kesin olarak uygun olduğumu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

- "KARA OPERASYONU CİDDİ BİR İNSANİ KRİZ YARATACAK"



İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu düzenlemesi ihtimaline dair kaygılarını dile getiren Pizzaballa, şunları söyledi:



"İki temel korkum var: İlki, kara operasyonu ciddi bir insani kriz yaratacak. Şüphesiz çok fazla can kaybı olacak. Diğer endişem ise bu çatışma muhtemelen sadece Gazze'yi ya da Batı Şeria'yı değil aynı zamanda Lübnan'ı da kapsayan bölgesel bir çatışmaya dönüşecek. O zaman İslam dünyası ve Arap ülkeleri alevlenebilir. Bilemiyorum, gelişmeleri öngörmek zor ama olayların bölgeye genişleme korkusu gerçek ve bunu söyleyen tek kişi ben değilim."

Kardinal Pizzaballa, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte de Gazze'de çok zor bir durum yaşandığını belirterek "Kendimizi çaresiz hissediyoruz. Her gün oradaki Katolik cemaatimizden haber alıp onları teselli etmeye çalışıyorum. Bölgenin tahliye edilmesinden bahsediliyor ama nereye?" ifadelerini kullandı.

Pizzaballa, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendisi için "büyük kişisel acı veren bir trajedi" olduğunu belirtti.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.