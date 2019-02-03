Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'ye gelen Papa Franciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Al Nahyan ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı. Papa Franciscus'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.

- Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret

Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısına katılmak için Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceği duyurulmuştu. Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.