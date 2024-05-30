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Dünya

Vatikan'dan NATO'ya Rusya uyarısı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, NATO silahlarının Rusya topraklarına yönelik kullanılmasının gerilimi artırabileceğini bildirdi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 21:10 - Güncelleme:
Vatikan'dan NATO'ya Rusya uyarısı
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kardinal Parolin, Milano kentinde katıldığı bir etkinlikte Ukrayna-Rusya savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Parolin, son günlerde uluslararası kamuoyunda tartışılan, NATO tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların Rusya topraklarında da kullanılması ihtimaline ilişkin, "Bunun, dünyamızın kaderiyle ilgilenen herkesi endişelendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu, artık kimsenin kontrol edemeyeceği bir gerilime yol açabilir. Bu gerçekten çok rahatsız edici bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

Bu meselede özellikle insani düzeyde Ukraynalı çocukların ana vatanlarına dönüşü konusunda kararlı olduklarını aktaran Kardinal Parolin, İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi'nin Kiev ve Moskova ziyaretlerinin, sonuç vermeye başladığını da ifade etti.

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