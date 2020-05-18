18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 18:21

Libya ordusu, Trablus'un güvenliği için son derece kritik olan ve savaşın seyrini değiştirebilecek Vatiyye Hava Üssü'nü Hafter milislerinden temizledi.

Trablus'un güneybatısında 50 kilometrekarelik alanda kurulan Vatiyye Üssü, askeri kapasitesinin yanı sıra korunaklı bir alanda olması ile de dikkati çekiyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Middle East Institute Analisti Emadeddin Badi, üssün ele geçirilmesi ile Libya ordusunun stratejik bir avantaj elde edildiğini belirtiyor.

Trablus'un güney ve batısındaki askeri güçlerin artık diğer cephelere konuşlandırılabileceğini belirten Badi, "Trablus'taki savaşı bitirmek için UMH ordusunun Tarhuna'yı askeri bir harekat başlatması gerekiyor. Bu şekilde Trablus uzun menzilli topçu bombardımanından korunmuş olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE ÜS KURMA FIRSATI ELDE EDECEK

Libyalı analist ayrıca, Vatiyya Üssü'nün ele geçirilmesi ile birlikte Türkiye'nin ülkede askeri üs kurma fırsatı elde edeceğini de söyledi.

HAFTER ASKERİ BİR ÇÖZÜM İSTİYORDU

Middle East Institute Analisti Emadeddin Badi, geçtiğimiz aylarda Yeni Şafak'a verdiği demeçte, Hafter güçlerinin diplomatik bir çözüm öngörmediğini ve diplomatik her girişimin başarısız olacağını söylemişti:

"Hafter'in hayatında Trablus üzerinde kontrol sağlayabildiği bir senaryo değil, onu yok edebileceği bir senaryo var. Destekçileri arasında sadece Ruslar ve biraz da Mısırlılar bu gerçeği farkında gibi görünüyor"

VATİYYE ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD tarafından 1942 yılında inşa edildi. Trablus'a yakın konumu ve kurulduğu geniş alan ile öne çıkıyor. NATO müdahalesi sırasında askeri teknolojisi imha edildi ancak pistleri ve hangarları kullanılabilir durumda.

6 yıldır Hafter militanlarının kontrolünde olan askeri üssün ele geçirilmesinde en büyük rolü SİHA'lar oynadı. SİHA'lar bölgeye gönderilen iki adet Rus hava savunma sistemi ve onlarca askeri aracı imha etti.