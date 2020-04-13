AA 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:24

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, cuma günü alınan petrol üretim kesintisi kararının uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, OPEC+ olarak bilinen grup, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.

Kesinti miktarı 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan günlük ham petrol üretimini 12 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 3,5 milyon varil azaltırken Rusya ise günlük ham petrol üretimini 10,3 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürerek 1,8 milyon varil azaltacak.

- MEKSİKA'YI ABD TAŞIYACAK



Ayrıca, anlaşma kapsamında Meksika'dan talep edilen günlük 400 bin varillik kesinti, ülkenin milli petrol şirketi Pemex'in ekonomik sorunları nedeniyle 100 bin varille sınırlı kalacak.

Meksika'nın geriye kalan günlük 300 bin varillik kesintisini ise ABD karşılayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkması hedefleniyor.

TRUMP'TAN PUTİN VE BİN SELMAN'A "PETROL ANLAŞMASI" KONUSUNDA TEŞEKKÜR



ABD Başkanı Donald Trump, petrol üretiminin kısıtlanması konusunda vardıkları anlaşma dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Putin ve bin Selman ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Her iki liderin "hem birbirleriyle hem de petrol üreten diğer ülkelerle iş birliği halinde çalışmalarını" memnuniyetle karşıladığını belirten Trump, "küresel enerji ve finansal piyasaların istikrarına uygun bir seviyede petrol üretimine dönülmesi konusundaki hassasiyeti" sebebiyle Putin ve bin Selman'a teşekkür etti.

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de petrol üretim kısıtlaması konusunu görüşmüş ve görüşmede bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre OPEC+ üyelerinin günlük 10 milyon varillik ham petrol kesinti miktarının, gruba üye olmayan G20 ülkelerinin katılımıyla günlük 20 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

Trump, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "OPEC+ ile büyük petrol anlaşması tamam. Bu, ABD'de binlerce enerji istihdamını kurtaracak. Rusya ve Suudi Arabistan'ı kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.