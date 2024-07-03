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Dünya

Veliaht Prens Bin Selman İran'ı ziyaret edecek!

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu söyledi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
Veliaht Prens Bin Selman İran'ı ziyaret edecek!
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakıri, kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakıri, Bin Selman'ın İran'ı ziyaretinin iki ülkenin çalışma programında olduğunu, yeni hükümetin kurulması sonrasında konuya ilişkin sürecin devam edeceğini belirtti.

İranlı yetkili, ziyaret tarihine ilişkin ise açıklamada bulunmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin soru üzerine Bakıri, "Lübnan, Siyonistler için geriye dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.

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