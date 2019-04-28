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Veliaht Prens Muhammed, BAE ve Katar’la rekabette başarısız oldu

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed, Manchester United kulübünü devralmakta başarısız olunca yeni arayışlar içerisine girdi. Suudi Arabistan, Manchester United’ı devralarak BAE’nin sahibi olduğu Manchester City ve Katar’ın sahibi olduğu Paris Saint-Germain ile rekabet etmek istiyordu. Manchester United’ın sahibi olan ABD’li Glazer ailesi ise, söz konusu satışa şiddetle karşı çıkıyordu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Manchester United’ı satın alamayınca yeni opsiyonlara yöneldiği bildirildi.
 
İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin sahibi olduğu Manchester City ve Katar’ın sahibi olduğu Paris Saint-Germain kulüpleriyle rekabet etmek isteyen Suudi Arabistan’ın Manchester United kulübünü almaktan vazgeçtiği ve yeni arayışlar içerisine girdiği aktarıldı.
 
Manchester United’ın mevcut sahipleri olan ABD’li Glazer ailesinin satışa şiddetle karşı çıktığı ve multi milyarder ailenin iki üyesinin kulüp yönetiminde daha fazla söz sahip olmak istedikleri iddia edildi.
 
Manchester United kulübünün Suudi Arabistan’a devredilmesiyle ilgili olarak, daha önce Chelsea ve Portsmouth kulüplerinin mülkiyet değişimlerinde büyük payı olan İsrailli futbol menajeri Pini Zahavi’nin görevlendirildiği bildirilmişti.
 
Söz konusu görüşmeler, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice öldürülmesinin ardından çıkmaza girmişti. Buna rağmen, 24 Şubat 2019’da Fas’ın Marakeş şehrinde Pini Zahavi ile bir araya gelen Suudi temsilciler, satışın gerçekleştirilmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirmişti.

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