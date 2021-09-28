Veliaht Prens Nahyan'dan kritik görüşme

AA 28 Eylül 2021 Salı 21:23 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 21:23

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Sullivan'ın bölge ülkelerine yönelik ziyareti kapsamında BAE'ye geldiği ifade edildi.



Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda gerçekleşen Al Nahyan-Sullivan görüşmesinde, ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkilerin farklı alanlar üzerinden geliştirilmesi ele alındı.



Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

