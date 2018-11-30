'Veliaht Prens Selman, Arjantinli savcıların soruşturması yüzünden elçiliğe taşındı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) iddiasına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Arjantinli savcıların başlattığı soruşturmadan dolayı kaldığı lüks otelden Buenos Aires'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne taşındı.

Arjantinli savcıların, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Soruşturma iddialarıyla ilgili olarak Arjantin Başbakan Yardımcısı Daniel Raimondi, Suudi Prensin ülkesinin temsilcisi olarak Arjantin'de hukuki dokunulmazlığa sahip olacağını söylemişti.

'HRW, ARJANTİN'E SELMAN'IN SUÇLU OLDUĞUNA DAİR BULGULAR SUNMUŞTU'

HRW, Arjantin federal savcısına, Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

(Sputnik)