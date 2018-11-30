Veliaht’ı yargılamak için ilk adım

Kaşıkçı cinayeti sonrası katılacağı ilk uluslararası zirve olan G20 için Buenos Aires’e giden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Arjantin’de hiç hoş karşılanmadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki iç savaşta Riyad’ın suçlarına yönelik raporunu üzerine harekete geçen Arjantin yargısı Bin Selman hakkında Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne istinabe talepnamesi ileterek söz konusu makamlar adına Prensi yargılamak için ilk adımı attı.

‘SİZİN İÇİN SORGULARIZ’

Arjantin basınında yer alan habere göre, Federal Yargıç Ariel Lijo, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bin Selman’ın Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunması hakkındaki istinabe talepnamesini Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’a gönderdi. İstinabe talebi, Bin Selman aleyhindeki insan hakları ihlali davasının görülmekte olduğu Yemen, Arabistan, Türkiye veya Lahey’deki mahkemeye gönderilmek için Suudi Veliaht’ın Arjantin yargısı tarafından ifadesinin alınması anlamına geliyor.

‘DELİLLERİ GÖNDERİN’

Bin Selman’ın hakkında açılmış dava olmaması durumunda istinabe talebi, söz konusu ülkelerdeki delillerin Buenos Aires’teki yargılama için Arjantin yargısına teslim edilmesini öngörüyor. Söz konusu ihtimale ilişkin açıklama yapan istinabe isteyen Savcı Ramiro Gonzalez, Bin Selman’ın insan haklarına karşı suç işlediğinin kanıtlanması halinde, Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’da hakkında soruşturma açılmamış olsa bile, vatanı dışındaki ülkelerde yargılanabilme kriterinin devreye gireceğini belirtti. Veliaht hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Viyana Sözleşmesi uyarınca, Suudi Dışişleri’nden Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Bin Selman’ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.