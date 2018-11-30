Veliaht’ı yargılamak için ilk adım
G20 Zirvesi için Buenos Aires’e giden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman kötü bir sürprizle karşılaştı. Arjantin yargısı, Prensi yargılamak için ilk adımı atarak Türkiye, Yemen ve Arabistan’a istinabe talepnamesi gönderdi.
Kaşıkçı cinayeti sonrası katılacağı ilk uluslararası zirve olan G20 için Buenos Aires’e giden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Arjantin’de hiç hoş karşılanmadı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’deki iç savaşta Riyad’ın suçlarına yönelik raporunu üzerine harekete geçen Arjantin yargısı Bin Selman hakkında Türkiye, Yemen, Suudi Arabistan ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne istinabe talepnamesi ileterek söz konusu makamlar adına Prensi yargılamak için ilk adımı attı.
‘SİZİN İÇİN SORGULARIZ’
Arjantin basınında yer alan habere göre, Federal Yargıç Ariel Lijo, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) bin Selman’ın Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunması hakkındaki istinabe talepnamesini Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’a gönderdi. İstinabe talebi, Bin Selman aleyhindeki insan hakları ihlali davasının görülmekte olduğu Yemen, Arabistan, Türkiye veya Lahey’deki mahkemeye gönderilmek için Suudi Veliaht’ın Arjantin yargısı tarafından ifadesinin alınması anlamına geliyor.
‘DELİLLERİ GÖNDERİN’
Bin Selman’ın hakkında açılmış dava olmaması durumunda istinabe talebi, söz konusu ülkelerdeki delillerin Buenos Aires’teki yargılama için Arjantin yargısına teslim edilmesini öngörüyor. Söz konusu ihtimale ilişkin açıklama yapan istinabe isteyen Savcı Ramiro Gonzalez, Bin Selman’ın insan haklarına karşı suç işlediğinin kanıtlanması halinde, Türkiye, Yemen ve Suudi Arabistan’da hakkında soruşturma açılmamış olsa bile, vatanı dışındaki ülkelerde yargılanabilme kriterinin devreye gireceğini belirtti. Veliaht hakkında hukuki bir işlem başlatılmadan önce Viyana Sözleşmesi uyarınca, Suudi Dışişleri’nden Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Bin Selman’ın diplomatik durumu hakkında bilgi istenilmesi gerekiyor.
Amerikan Kongresi’nden Arabistan’a Yemen yaptırımı
Başkan Donald Trump’ın Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad’a yaptırım uygulamaması üzerine harekete geçen ABD’li Senatörler, Yemen’deki savaşta Suudilere verilen desteğin kesilmesi için sundukları karar tasarısını alt komitelerden geçirdi. Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy’nin imzasını taşıyan ve ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan’a verdiği desteği bitirmesini öngören tasarı, aynı gün Kongrede brifing veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun karara ilişkin itirazlarına rağmen, 37’ye karşı 63 oyla alt komitelerde kabul edildi. Genel oylama için Senatoya gönderilecek olan karar tasarısı, buradan da geçerse Başkan Trump’a sunulacak. Tasarı, ABD’nin Yemen’de Suudi hava saldırılarına verdiği desteğin 30 gün içinde bitirilmesini öngörüyor.
Fas Kralı Selman’ı reddetti
Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından ikinci yurt dışı gezisini Mağrip ülkelerine düzenleyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Fas’tan veto yediği ortaya çıktı. Arap gazetesi El Kuds El Arabi, Cezayir ve Tunus’a giden Suudi Veliaht’ın aslında Fas’a da uğramayı planladığını yazdı. Gazeteye bilgi veren Fas Dışişleri kaynakları, “Bin Selman’ın isteğine rağmen Kraliyet uçağı Rabat’a inemedi. Sebebi Fas Kralı 6’ıncı Muhammed’in Suudi Veliaht’la görüşmeyi reddetmesiydi” dedi. Haberde, Kral Muhammed’in gerçekleşmeyen ziyarete ilişkin Riyad’a ‘takvimindeki yoğunluk’ bahanesini sunduğu ifade edildi.
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