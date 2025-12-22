Venezuela, ABD tehdidine rağmen petrol üretim hedefine ulaştı

Rodriguez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Üretken Bağımsızlık Planı" kapsamında 2026 yılı için yeni başarılara ulaşmayı istediklerini belirtti.

İsim vermeden, ABD'nin Karayipler'de ülkeye ait el koyduğu petrol tankerlerine tepki gösteren Rodriguez, 2025 için öngörülen günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim hedefine ulaşıldığını aktardı.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılıklarına işaret ederek, "Onurlu ve özgür kadınlar ile erkeklerden oluşan halkımızın alabileceği en güzel Noel hediyesi, emperyalist baskılar, düşmanlıklar ve Venezuelalıların insan haklarına yönelik yasa dışı uygulamalar karşısında duran ve bunları yenen petrol emekçilerimizin olağanüstü çabasıdır." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'DAN TİCARİ GEMİYE EL KOYAN ABD'YE TEPKİ

Bu arada hükümet, ABD'nin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi durdurduğunu doğrulamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu gemiye el koymasının bir kez daha "hırsızlık ve kaçırma" olarak nitelendirildiği belirtilerek, bu tür eylemlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Venezuela hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere tüm çok taraflı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını bildirdi.

"ABD hükümetinin sömürgeci uygulamalarla taleplerini dayatmaya çalıştığına" dikkat çekilen açıklamada, Caracas yönetiminin, sorumluların adalet ve tarih önünde hesap vermesini sağlayacağı kaydedildi.