İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5971.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela, ABD tehdidine rağmen petrol üretim hedefine ulaştı
Dünya

Venezuela, ABD tehdidine rağmen petrol üretim hedefine ulaştı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinin bu yıl için öngörülen günlük 1,2 milyon varillik petrol üretim hedefine, ABD'nin baskılarına rağmen ulaştığını bildirdi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 00:08 - Güncelleme:
Venezuela, ABD tehdidine rağmen petrol üretim hedefine ulaştı
ABONE OL

Rodriguez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Üretken Bağımsızlık Planı" kapsamında 2026 yılı için yeni başarılara ulaşmayı istediklerini belirtti.

İsim vermeden, ABD'nin Karayipler'de ülkeye ait el koyduğu petrol tankerlerine tepki gösteren Rodriguez, 2025 için öngörülen günlük 1 milyon 200 bin varillik üretim hedefine ulaşıldığını aktardı.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlılıklarına işaret ederek, "Onurlu ve özgür kadınlar ile erkeklerden oluşan halkımızın alabileceği en güzel Noel hediyesi, emperyalist baskılar, düşmanlıklar ve Venezuelalıların insan haklarına yönelik yasa dışı uygulamalar karşısında duran ve bunları yenen petrol emekçilerimizin olağanüstü çabasıdır." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'DAN TİCARİ GEMİYE EL KOYAN ABD'YE TEPKİ

Bu arada hükümet, ABD'nin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi durdurduğunu doğrulamasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu gemiye el koymasının bir kez daha "hırsızlık ve kaçırma" olarak nitelendirildiği belirtilerek, bu tür eylemlerin cezasız kalmayacağı ifade edildi.

Venezuela hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere tüm çok taraflı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını bildirdi.

"ABD hükümetinin sömürgeci uygulamalarla taleplerini dayatmaya çalıştığına" dikkat çekilen açıklamada, Caracas yönetiminin, sorumluların adalet ve tarih önünde hesap vermesini sağlayacağı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.