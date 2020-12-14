İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8706
  • EURO
    9,5744
  • ALTIN
    461.596
  • BIST100
    1392.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela açıklarında göçmen faciası: 14 ölü
Dünya

Venezuela açıklarında göçmen faciası: 14 ölü

Venezuela açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora oldu. Yaşanan olayda 2'si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:56
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya gitmek için yola çıkan en az 20 kişinin bulunduğu bot battı.

Venezuela sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda, Venezuela kıyılarında batan bottaki 2'si çocuk 14 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bottaki grubun 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyuldukları belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl da en az 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.