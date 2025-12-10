İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,596
  • EURO
    49,8728
  • ALTIN
    5800.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela açıklarında gölge operasyon şüphesi: ''ABD bir petrol tankerine el koydu'' iddiası
Dünya

Venezuela açıklarında gölge operasyon şüphesi: ''ABD bir petrol tankerine el koydu'' iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Sahil Güvenliği'nin Venezuela yakınlarında bir petrol tankerine el koyduğu öne sürüldü. Washington yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Venezuela açıklarında gölge operasyon şüphesi: ''ABD bir petrol tankerine el koydu'' iddiası
ABONE OL

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu iddia edildi.

ABD-Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu iddia edildi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği'nin söz konusu tankere el koyduğu aktarıldı. Tankerin adı ve operasyonun nereden gerçekleştirildiği paylaşılmadı.

ABD tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.