Venezuela açıklarında gölge operasyon şüphesi: ''ABD bir petrol tankerine el koydu'' iddiası

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu iddia edildi.

ABD-Venezuela arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela açıklarında bir petrol tankerine el koyduğu iddia edildi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Sahil Güvenliği'nin söz konusu tankere el koyduğu aktarıldı. Tankerin adı ve operasyonun nereden gerçekleştirildiği paylaşılmadı.

ABD tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.