"ABD diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır"

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen bir konferansta Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Latin Amerika coğrafyasında çok önemli olayların cereyan ettiğini belirten Bracho, Venezuela'daki olayların aslında yeni bir formatta darbe teşebbüsünün tezahürü olduğunu söyledi. ABD ve ABD'ye güdümlü bazı ülkelerin yasal ve anayasaya uygun bir şekilde seçilmiş devlet başkanını tanımama teşebbüsünde bulunduklarını dile getiren Bracho, "Bu bahsi geçen ülkeler Venezuela'da kendi kendine devlet başkanı ilan eden bir şahsı devlet başkanı ilan ettiler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse durduk yerde kendini devlet başkanı ilan edemez. İktidarı iktidara taşıyan halkın kararlarıdır, olması gereken doğal süreç budur. Yürütme yetkisinin kimde olacağına halkın dışında kimse karar veremez. Başka ülkeler de bunu dışarıdan dizayn edemez. Bizim ülkemizin kaderine halkın kendisi karar verir. Venezuela Anayasası zaten seçimlerin nasıl yapılacağını belirlemiştir. Bu bağlamda Venezuela Yüksek Seçim Kurulu da 2018 yılında seçim çağrısına bulundu. 2018 yılının Mayıs ayında seçimler gerçekleşmiştir. Üstelik seçimler önceki bir tarihe alınmıştır, öne alınması da Venezuela muhalefetinin bir isteğidir. Bu seçimleri takip eden yaklaşık 90 uluslararası gözlemci vardı. Venezuela'daki seçim dünyanın en modern, en şeffaf seçim sistemlerinden biridir. Seçimlerde yaklaşık 9 milyon seçmen oy kullanmıştır. Venezuela Anayasası da bu gücün gasp edilmesine karşı çıkar. Ancak salt çoğunluk elde edilemezse seçimlerin üzerine düşülebilir veya devlet başkanının başına bir şey gelmesi gibi bir durumda ya da fiziki olarak devlet başkanı ortada yoksa böyle bir çağrı yapılabilir. Bugün yaşananlar, saldırgan yaptırımların halka ve devlet başkanına karşı bir üst aşamasıdır, bir savaş ilan edilmiştir" dedi.

"Başımıza darbe ilk kez gelmiyor, devlet başkanımız zamanında alıkonulmuştu. Ekonomik ve psikolojik olarak zorlu bir süreçti, ancak biz bu mücadeleden direnerek galip çıktık" diyen Bracho, "Son yaşananlar da bu saldırgan politikaların bir üst aşamasıdır. 2015 yılında dönemin Başkanı Obama, ABD'nin çıkarları açısından bir başkanlık kararnamesi yayınladı. Venezuela gibi bir ülke en büyük asker gücüne sahip bir ülkeye nasıl tehdit olabilir, sonuçları dramatik olmasaydı bunu bir fıkra olarak kabul edebilirdik. Obama, 'Bizim ulusal çıkarlarımıza ters düşen ülkelerin kolunu bükmek boynumuzun borcu' diyordu. Bu olaylar paralel bir devlet başkanının hükümete tanınmasını ifade ediyor. Planladıkları ve Venezuela'ya uygulamaya çalıştıkları bu. Biz önümüze bakıyoruz, çünkü anayasa bize eşlik ediyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE DÜŞMANIMIZ ORTAK"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bracho, "Bizim Türkiye'den beklentimiz kalkınma projesinde daha da çok çalışmak. İlişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk tarihi bizim için önemli. Düşman ortak, biz birçok ülkenin dostumuz olduğunu düşünüyorduk, gerçek dostları ise yeni fark ediyoruz. Türkiye'den öğrenecek daha çok şeyimiz var" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıkladığı hatırlatılarak, sürenin tamamlanmasına ilişkin sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Bracho, "72 saat içinde terk edilemezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" dedi.