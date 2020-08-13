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Dünya

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:51
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Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yakalandığını ifade etti.

Rodriguez, genel durumunun iyi olduğunu, tecrit önlemlerine uyarak virüsü atlatmak için gereken bakımı alacağını belirtti.

Ülkede Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da geçen ay Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Venezuela'da 29 bin 88 kişide saptanan hastalık nedeniyle 247 kişi hayatını kaybetti.

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