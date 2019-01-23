Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD ile tüm ilişkilerimizi kestik
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
- AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
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