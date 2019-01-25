Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Darbeyi bozguna uğratacağız.' dedi. Guaido'ya diyalog çağrısı yaptı. Görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız." dedi. Guaido'ya diyalog çağrısı yaptı. Görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
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