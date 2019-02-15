Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Guaido, CIA ajanı ABD uşağı bir siyonisttir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal buhran hakkında Lübnan’da yayın yapan özel bir televizyon kanalına mülakat verdi. Mülakatta, Venezuela’daki durum için ABD'yi suçlayan Maduro, kendisini “geçici devlet başkanı” olarak ilan eden Juan Guaido’yu ABD'nin ve siyonizmin çıkarlarına hizmet eden bir CIA ajanı olmakla itham etti.

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ABD’nin asıl amacının insani yardımda bulunmak değil, kriz oluşturmak olduğunu iddia eden Maduro, "Venezuela kendisini savunmaya hazır. ABD imparatorluğu bölgemize dokunmaya cesaret ederse, yeni bir Vietnam savaşı yapacağız" dedi. Maduro, ABD’nin Irak’ın işgali için "kitle imha silahları" yalanını Venezuela üzerinde kullanamadığı için bu yollara başvurduğunu söyledi.

Arap ülkelerinden, Venezuela’yı ABD’ye karşı desteklemelerini isteyen Maduro, Brezilya’da meydana gelen baraj faciasında, enkaz kurtarma çalışmalarına İsraillilerin katılmasını, "Latin Amerika'daki siyonist istilaların başlangıcı" olarak yorumladı.

KÜBA VE ÇİN'DEN İLAÇ YARDIMI

Ekonomik kriz sebebiyle ilaç sıkıntısı çeken Venezuela’ya Küba ve Çin’in, 933 ton ilaç gönderdiği açıklandı. 64 konteyner içinde anestezik, aşı, antibiyotik, hamile kadınlar için besin, ateş düşürücü, analjezik ve gastrik koruyucu gibi 18 milyondan fazla ilaç olduğu bildirildi. Yardımın toplam değerinin 25 milyon euro’yu bulduğu öğrenildi.