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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İşbirliğimiz yeni dünyayı inşa etmemizi sağlayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada “İşbirliğimiz yeni dünyayı inşa etmeye devam etmemizi sağlayacak” dedi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyaretine ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Erdoğan’ın ziyaret görüntülerinin bulunduğu bir video da paylaşan Maduro, Türkiye Venezuela ilişkilerinin önemine işaret etti. Maduro, “2020 yılı sonrasında ekonomik konuların sağlam temelleri üzerine oturması ve inşasının hızlanması için Türkiye ile kardeşlik ilişkileri geliştirdik. İşbirliğimiz yeni dünyayı inşa etmeye devam etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.
 
Maduro, “Dostumuz ve Başkanımız Erdoğan'ın tarihi önemdeki ziyareti ile karşılıklı işbirliğimizi kardeşlik ve stratejik anlamında da güçlendirdik. Halklarımızın birliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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