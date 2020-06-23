İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8507
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    385.742
  • BIST100
    115190
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Trump'la görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerekirse ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

AA23 Haziran 2020 Salı 07:56 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 07:56
ABONE OL

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela Haber Ajansına (AVN) yaptığı açıklamada, ABD'li mevkidaşı Trump ile görüşebileceğini belirtti.

Trump'ın, kendisiyle görüşebileceği açıklamalarının hatırlatılması üzerine Maduro, eski ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Joe Biden ile 2015'teki görüşmesini hatırlatarak "Benim cevabım, Biden ile saygılı bir şekilde uzunca nasıl görüştüysem, gerektiği takdirde Başkan Donald Trump'la da saygı çerçevesinde görüşmeye hazırım. Tıpkı Biden ile görüştüğüm gibi Trump'la görüşebilirim." ifadelerini kullandı.

- TRUMP'TAN MADURO GÖRÜŞMESİNE YEŞİL IŞIK 

Trump, Axios adlı internet sitesine verdiği röportajda, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını belirterek "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." demişti.

Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine Trump, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Twitter hesabından, "Maduro ile sadece bir şeyi konuşmak için görüşürüm: İktidardan barışçıl bir şekilde ayrılması." paylaşımında bulunmuştu.

ABD yönetimi, uzun süredir siyasi kriz yaşanan Venezuela'da meşru güç olarak tanıdığı muhalif Guaido'yu desteklerken Maduro hükümeti ise Trump'ın çevresindekiler tarafından yanlış yönlendirildiğini savunuyor.

20 bin yıllık buzullar var! Terörden temizlendi, şimdi turizme kazandırılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.