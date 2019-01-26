Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ABD halkına çağrı: Bu darbeyi reddedin

"Biz ABD´den nefret etmiyoruz. Biz Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda Maduro şunları söyledi:

"Biz ABD´den nefret etmiyoruz. Amerika halkına derin bir saygı duyuyoruz. Kültürü, insanları ve tarihi için ABD´ye derin bir saygı beslediğimizi söyleyebilirim. ABD´de harika arkadaşlarımız var. ABD´yi çok iyi biliyorum ve ben savaşlara karşı olan, dünya ile barışık olmayı isteyen, Latin Amerika´da tüm 20. yüzyılın tanıklık ettiği darbelere karşı olan ABD´ye değer vermeyi öğrendim ve biliyorum. ABD´ye derinden güveniyorum ve Amerika halkına, verdiğimiz özgürlük, demokrasi ve Venezuela´nın bağımsızlık mücadelesinde bizi desteklemeleri ve bu darbeyi reddetmeleri için bir çağrıda bulunuyorum."