İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: Venezuela OAS'den tamamen ayrılacak

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ülkesi ve ABD arasındaki diyaloğun devam ettiğini belirtti, Venezuela'nın 27 Nisan'da OAS'den tamamen ayrılacağını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, farklılıklara rağmen ülkesi ve ABD arasında diyaloğun devam ettiğini söyledi.
 
Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonuna konuşan Arreaza, Venezuela ve ABD arasındaki görüşmeler ve ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çıkış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
ABD ve Venezuela arasında gerçekleşen iki görüşmeyi hatırlatan ve bu görüşmelerde basına yansıdığı gibi gerginlik yaşanmadığını belirten Arreaza, "Derin farklılıklar ve aynı zamanda iki tarafta da endişeler var. ABD tarafından teklif edildiğini belirtmemiz gereken bu diyaloğu umarım devam ettirebiliriz." dedi.
 
"BİZ ÇIKMA KARARINI 27 NİSAN 2017'DE ZATEN ALMIŞTIK"
 
Arreaza, ayrıca ülkesinin 27 Nisan'da OAS'den tamamen ayrılacağını açıkladı.
 
Ayrılma kararının ülkesine ait olduğunu vurgulayan Arreaza, "Kimse bizi OAS'den çıkarmıyor, sürmüyor ya da üyeliğimizi askıya almıyor. Biz çıkma kararını 27 Nisan 2017'de zaten almıştık." ifadesini kullandı.
 
Bakan Arreaza, ülkesinin Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Samuel Moncada'nın söz konusu tarihe kadar OAS'deki faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.
 
Arreaza, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada da ülkesinin "yok olma sürecine girmiş bulunan OAS'den" ayrılacağını ifade etmişti.

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kimse oyun kuramaz

Trump aday göstermişti: Çekildi

Trump aday göstermişti: Çekildi

"Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor"

'Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor'

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Trump'tan açık tehdit: Teröristleri serbest bırakırız

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Venezuela kararı verdi: Ayrılıyorlar

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders 'sorgu'ya alındı

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

KKTC'de yakalanan 2 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

CHP´den Milas Belediye Başkanı adayı iken AK Parti´ye geçen Saylak´ın ´Reis´heyecanı

En değerli havayolu şirketleri

En değerli havayolu şirketleri

Zamanın durdurulamayan gücü

Zamanın durdurulamayan gücü

İşte milli muharip uçak

İşte milli muharip uçak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA