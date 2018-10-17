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Venezüela dolardan vazgeçti

Venezüela Devlet Başkan Yardımcısı Tarık el-Aysami, döviz pazarında dolar satmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

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Dolar satışından vazgeçme kararına sebep olarak ABD'nin uyguladığı yaptırımlar gösterildi. El-Aysami, yaptırımların Venezüela'nın döviz pazarında dolar alım-satımını sürdürme imkanını bloke ettiğini söyledi. Şimdi dolar yerine euro kullanılacak.

Yaptırımların yasadışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen Devlet Başkan Yardımcısı El-Aysami, Venezüela'ya yönelik finansal ablukanın, eczacılık ve tarım dahil ülke ekonomisinin devlet ve özel sektörlerini etkilediğini belirterek, "Yaptırımlar, emperyalizmin deliliğinde ne kadar uzağa gidebileceğini gösteriyor" dedi.

(Sputnik)

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