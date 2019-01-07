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Venezuela eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Venezuela’nın eski Yüksek Mahkemesi Adalet Başkanı Christian Zerpa, ülkesinde yaşanan zor günlerin ardından, Başkan Nicolas Maduro'yu protesto etmek için ABD'ye kaçtı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Eski Yargıç Zerpa yerel televizyona verdiği demeçte, "Nicolas Maduro hükûmetini reddetmek için Venezuela'dan ayrılmaya karar verdim. Maduro'nun ikinci bir şansı hak ettiğine inanmıyorum, çünkü kazandığı seçimler rekabetçi değil." dedi.
 
Zerpa aynı zamanda görevi başındayken yürüttüğü hassas davalara ilişkin olarak defalarca cumhurbaşkanlığına çağırıldığını da iddia etti.
 
Meclis Bakanı'ndan Maduro'ya eleştiri
 
Venezuela muhalefetinin elinde bulundurduğu Ulusal Meclis'te yemin ederek göreve başlayan Juan Guaido, Maduro'nun ikinci 6 yıllık döneminin başlamasına az bir zaman kala Başkan Maduro'yu hedef almıştı.
 
Ülkenin "baskıcı ve sefil" bir yönetimle idare edildiğini belirten Guaido, Maduro'nun başkanlık makamını gasp ettiğini iddia etmişti.
 
Meclis Başkanı Guaido aynı zamanda Venezuela ordusuna da çağrıda bulunarak, "Demokrasinin yeniden inşası için" harekete geçmelerini istemişti.

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