Venezuela ile Rusya iş birliğini genişletiyor

Borisov pek çok Batılı ülkenin Venezüella’nın lideri olarak muhalif Juan Guaido’yu tanımış olmasına karşın, Moskova’nın ülkenin meşru devlet başkanı olan Maduro’yu desteklemeye devam edeceğine vurgu yaptı. Rus Başbakan Yardımcısı ayrıca, bir sonraki hükümetlerarası komisyon toplantısına kadar Rusya ile Venezüella’nın ekonomik ve askeri-teknik işbirliği için hedefler ortaya koyan ve 2030’a kadarki dönemi kapsayan uzun süreli bir işbirliği planı hazırlayacaklarını söyledi. Maduro ise başkent Caracas’ta Borisov’la görüşmesi sonrasında ‘bunun, başta petrol, tarım ve askeri sektörlerde olmak üzere ikili ilişkilerin elden geçirildiği çok özel bir gün olduğunu’ ifade etti.