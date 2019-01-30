‘Venezuela karışacak ABD’liler gitmesin’

Venezuela’da kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak Maduro iktidarına karşı darbe için düğmeye basan Beyaz Saray, şimdi de sokak gösterileriyle ülkede şiddetin tırmanacağı haberini verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da kitlesel sokak gösterileri olacağını duyurarak vatandaşlarını uyardı. Trump’ın ABD’lilere “Venezuela’ya seyahat etmeyin” telkini, ülkede Maduro karşıtı bir kalkışmanın sinyali olarak yorumlandı.

GÖSTERİ UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süre sonra Venezuela ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, Twitter’dan gönderdiği mesajda, “Maduro, Amerikan yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından muhalefetle müzakere etmeye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Kitlesel gösteriler bekleniyor. ABD vatandaşları bir sonraki bildirime kadar Venezuela’ya seyahat etmesinler” ifadelerini kullandı. Trump’ın sokak gösterilerine vurgu yaparak ABD’lilere Venezuela’ya gitmeme uyarısı yapması, muhalefetin yapacağı gösterilerin Maduro karşıtı kalkışmaya evrilme ihtimalini gündeme getirdi.

Maduro: infaz emrim verildiVenezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına kendisini öldürme talimatı verdiğini söyledi. Rus haber ajansı RIA Novosti’ye mülakat veren Maduro, “Trump, Kolombiya hükümetine, mafyasına beni öldürmelerini söyledi. Eğer bir gün bu olursa, bunun sorumluluğu hem Trump’ın hem de Kolombiya Devlet Başkanı İvan Duque’nin olacak” dedi. Ülkedeki siyasi krizin çözümü için CIA destekli kukla muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu belirten Maduro, parlamento seçimlerinin planlanandan erken bir tarihe alınabileceğini ifade etti. Avrupa ülkelerinin ve muhalefetin Venezuela’da 8 gün içerisinde başkanlık seçimi düzenleme isteğini de değerlendiren Maduro ayrıca, “Başkanlık için erken seçim yok. 2025 tarihini beklemeleri gerek” ifadelerini kullandı.