Venezuela-Kolombiya kara sınırı 7 yılın ardından araç trafiğine açıldı

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun 2015'te kapatma kararı aldığı, devam eden yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla 7 yıl araç trafiğine kapalı kalan köprü, Kolombiya ve Venezuela hükümetlerinin girişimleriyle, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da katıldığı törenle yeniden açıldı.

Açılışta, iki ülke bayraklarıyla süslenmiş kamyonlar sınırdan geçti.

Petro, yaptığı konuşmada "Bugün ülkemiz, bölgemiz, Güney Amerika ve genel olarak Amerika için tarihi bir gün. Küreselleşme öncelikle komşular arasında olan bir ilişkidir. Her kim uluslararası ticaret, kültür ve nüfus akışını araştırırsa, her zaman en büyük miktarın komşular arasında olduğunu görecektir." dedi.

Kara sınırının açılmasının öncelikle bölgede ikamet eden ve daha önce yasa dışı yolları kullanan halka fayda sağlamasını temenni eden Petro, bölgede canlanacak ticarette orta vadeli hedefin 4 milyar dolar olduğunu ve daha önce yakalanan 8 milyar dolar çıtasının yeniden elde edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süredir kapalı olan kara sınırının açılması, son yıllarda kopma noktasına gelen Venezuela-Kolombiya ilişkilerinde, iki ülkenin karşılıklı ilişkileri tekrar tesis edip büyükelçi atamalarının ardından atılan en önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.

İlk etapta, iki ülkeyi birleştiren 3 köprüden ikisi Uluslararası Simon Bolivar ve Francisco de Paula Santander köprülerinin hizmete açılması, iki ay içinde de 2016'da inşa edilen, daha önce hiç hizmete açılmamış olan ve 2019'da Venezuela muhalefetinin ülkeye düzensiz yollardan insani yardım sokmasını engellemek amacıyla konteynerlerle kapatılan Tienditas Köprüsü'nün açılması bekleniyor.

İki ülke arasındaki kara sınırının normalleşmesiyle silahlı grupların kontrolünde yasa dışı sınır geçişlerin bitirilmesi amaçlanıyor.

Sol görüşlü Petro'nun Kolombiya'da göreve gelmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden canlanmaya başlamış ve hükümetler 9 Eylül'de iki ülke arasındaki 2 bin 200 kilometrelik ortak sınırı açacaklarını duyurmuştu.

- Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.