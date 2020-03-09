Venezuela-Kolombiya sınırında silahlı gruplar çatıştı: 8 ölü

AA 09 Mart 2020 Pazartesi 22:57 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:57

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Venezuela'nın Kolombiya sınırında silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), sağcı paramiliter grup Los Rastrojos ve Venezuela hükümeti destekçisi olduğu iddia edilen silahlı grup Colectivos mensupları arasında çatışma çıktı.



Venezuela'nın Fria bölgesinde meydana geldiği belirtilen çatışmada 8 kişi öldü.



Çatışmada ölenlerin cesetleri ise kimliği belirlenemeyen kişilerce Kolombiya tarafına taşındıktan sonra bulundu.



Uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığının yanı sıra koka bitkisi yetiştirilen sınır bölgesinde solcu ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını tanımayan unsurları ile birçok sağcı paramiliter grup varlık gösteriyor.