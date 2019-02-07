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Avrupa ve Amerikalı liderler Venezuela krizini görüşmek için Uruguay’da toplanıyor

Avrupa ve Latin Amerika liderleri, derinleşen Venezuela krizini çözme planını tartışmak için bugün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da toplanıyor.

  • İHA
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Avrupa Birliği destekli Venezuela konusunda Uluslararası Temas Grubu’nun ABD ve Latin Amerika güçlerinin daha çok müdahale çağrısına karşı, müdahalesiz bir yaklaşım için çağrı yapılacağı kaydedildi.
 
Uluslararası Temas Grubu’nun toplantısının, sertlik yanlısı Lima Grubu’nun Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesi için uluslararası hareket çağrısı yaptığı Kanada’daki toplantısının hemen ardından yapılmasına dikkat çekildi.
 
Meksika, Uruguay ve Karayip ülkeleri bugünkü görüşmeler için ‘Montevido Mekanizması’ adında bir plan sundu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Montevideo basına yaptığı açıklamada, "Diyalog, müzakere, haberleşme ve katkıda bulunma niyeti olmadan müdahale olmasına karşı çıkan, iyi niyete dayalı bir plan" dedi.
 
Bir zamanlar Maduro’yu en çok tenkit etmesine rağmen, solcu başkan Andres Manuel Lopez Obrador’un geçtiğimiz ay başkanlık görevine başlama törenine Venezuela Başkanını davet etmesiyle iki ülkenin ilişkileri düzelmişti.
 
AB’nin desteklediği Uluslararası Temas Grubu’nun Montevedio’daki toplantısına Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Bolivya, Kosta Rika, Ekvador, Meksika ve ev sahibi Uruguay katılıyor.
 
Geçtiğimiz ay kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun, 90 gün içinde Venezuela’nın, serbest, şeffaf bir seçimle geleceğine karar vermesini hedeflediği kaydedildi.
 
AB’nin büyük devletleri, ABD ve Kanada’yı takip ederek Meclisi Başkanı Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Ancak, Uluslararası Kriz Grubu ve diğer bir kısım devletler bu konuya doğrudan müdahil olmaktan kaçındı.
 

Dünyanın manyetik kutbu değişti

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