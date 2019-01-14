Venezuela muhalefet lideri gözaltına alındı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı sert sözleri ile bilinen muhalefet lideri Juan Guaido, istihbarat yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Kısa bir süre gözaltında tutulan Guaido’nun istihbarat yetkililerinin “insiyatifi” doğrultusunda gözaltına alındığı ve olaya karışan 4 istihbarat görevlisi hakkında soruşturma açıldığı açıklandı.

Venezuela hükümet yetkilileri söz konusu olayın emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleşmediğini belirterek, olayda muhalefet liderinin parmağı olabileceği iddiasında bulundu. Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez’e göre muhalefet lideri, “medya şovu” yapmak için böyle bir yola başvurdu.

Muhalefet lideri Juan Guiado daha önce yaptığı açıklamalarda Maduro’yu sert sözlerle eleştirmiş ve istifasını istemişti.