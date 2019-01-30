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Venezuela Yüksek Mahkemesi Venezuela muhalif lideri Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler onayladı

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin onaylandığını açıkladı.

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Venezuela'da kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirleri onaylandı.
 
Moreno, sosyal medya hesabından ihtiyati tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "(Guaido) Hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar ülkeden izinsiz çıkma yasağı, mal varlığını elden çıkarması ve banka hesapları ve/veya Venezuela topraklarında sahip olduğu diğer finansal araçların dondurulması ihtiyati tedbirleri onaylanmıştır." ifadesini kullandı.
 
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, öğle saatlerinde Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin uygulanması için TSJ'ye başvuruda bulunmuştu.
 
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başsavcısı Saab'ın adımına Twitter hesabından şu açıklamayla cevap vermişti:
 
"Venezuela'nın gayrimeşru eski başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido'ya yönelik tehditlerini reddediyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim: (Venezuela'da) Demokrasiyi yıkmaya ve Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır."
 
Ulusal Meclis Başkanı Guaido da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil." ifadesini kullanmıştı.

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