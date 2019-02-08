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Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300'leri aktifleştirdi

İsrail merkezli ImageSat şirketi Venezuela'nın Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğinin görüntülerini paylaştı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz sirketi olan ImageSat International (iSi), Venezuela'nın Rusya'dan aldığı S-300 hava savunma sisteminin olası bir hava ABD saldırısına karşı aktif hale getirildiğinin uydudan alınmış görüntülerini paylaştı.
 
ImageSat paylaştığı uydu görüntüsünde Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında ilk kez gözlemlenen bir S-300 yükleme veya boşaltma faaliyetini görüntülediğini iddia etti.
 
 
Venezuela'daki Capitan Manuel Rios havaalanında S-300'lerin saldırı için hazırladığı İmageSat görüntüsü
 
ImageSat, "Her ne kadar bu faaliyet mevcut stratejik bağlamda ve bölgesel tansiyonda rutin bir tatbikat olarak düşünülebilse de, bu tür bir faaliyet Venezuela Hava Savunma Sistemlerinin operasyonel seviyesini artıracaktır." dedi.
 
ImageSat, daha önce Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin Masyaf kentinde aktif hale getirildiğini, ayrıca Rusya’nın, Ukrayna'nın güneydoğu sınırına nükleer kapasiteli İskender füzeleri yerleştirdiğini de uydu görüntüleri ile deşifre etmişti.
 
 
Rusya'nın yaklaşık 500 kilometre menzili olan nükleer kapasiteli İskender füzelerini Ukrayna'nın güneydoğu sınırına yakın Krasnodar şehrine yerleştirdiği ve füzelerin fırlatılmaya hazır bir konumda bekletildiği İmage Sat uydu görüntüsü

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