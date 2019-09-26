25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6796
  • 6,225
  • 279.264
  • 102989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela-Kolombiya arasında sert atışma!

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, komşusu Venezuela'yı silahlı gruplara ve uluslararası teröre destek vermekle suçlarken Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Kolombiya'yı en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke olmakla itham etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela ile bu ülkedeki muhalefete uzun süredir her türlü desteği veren Kolombiya arasındaki gerginlik, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda da devam etti. Kolombiya Devlet Başkanı Duque, Venezuela'ya yönelik ağır suçlamalarda bulundu, Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da aynı tonda yanıt verdi.

Genel Kurula hitap eden Duque, tıpkı destek verdiği Venezuela muhalefeti gibi Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini silahlı gruplara ev sahipliği yapmakla eleştirerek "Venezuela uluslararası terörizm ağı için bir bağlantı merkezi." dedi.

Duque, komşu ülkenin devlet yapılanmasının uyuşturucu kartellerine hizmet ettiğini ve Kolombiya'da şiddete neden olan silahlı gruplara destek verdiğini öne sürdü.

Konuşması boyunca çok ağır ifadeler kullanan Duque, "Venezuela'nın teröre desteğine kanıt" olarak nitelendirdiği bazı belgeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiklerini söyledi.

"KOLOMBİYA BÖLGE BARIŞI İÇİN TEHDİTTİR"

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza da Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi hedef alarak "Ülkesi en fazla uyuşturucu üreten ve dağıtan ülke. Uyuşturucu ticaretiyle bütün devlet yapısı derinden ilişkili. Dolayısıyla bilmiyorum Duque'nin mi yoksa Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun konuşması mı daha utanmazca.” ifadelerini kullandı.

Arreaza, paramiliter grupların asıl Kolombiya'da bulunduğunu iddia ederek "Kolombiya 70 senedir bölge barışı ve güvenliği için bir tehdittir, bu yüzden biz her zaman Kolombiya'da barışı destekledik." dedi.

Duque'ye kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD ve Kolombiya destekli muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun Kolombiya'ya geçişi sırasında paramiliterlerle çekilen görüntü ve fotoğraflarını da hatırlatan Arreaza, bu durumun Kolombiya'nın paramiliterlerle ilişkisi için bir kanıt olduğunu savundu.

Guaido'nun, Kolombiya'daki "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun iki lideri ile fotoğrafları geçen haftalarda ortaya çıkmıştı.

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

'Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak'

EYT'lileri umutlandıran gelişme

EYT'lileri umutlandıran gelişme

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

İBB’nin sansürünü ‘Reis Bey’ delecek

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Prens Selman'dan 'Kaşıkçı' itirafı: Sorumluluk bana ait

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Kan donduran gerçek otopside ortaya çıktı

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA