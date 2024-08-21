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Dünya

Venezuela, X'ten belge talebinde bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla 9 Ağustos'ta 10 günlüğüne erişim yasağı getirilen sosyal medya platformu X'in ülkede yeniden erişime açılması için İletişim Bakanı Freddy Nanez, şirketten Venezuela'daki faaliyetlerine ilişkin belge talebinde bulundu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Venezuela, X'ten belge talebinde bulundu
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Ulusal basında çıkan haberde, Bakan Nanez'in, X'ten talep ettiği belgeler arasında, şirketin yönetim kurulunun resmi olarak sunulmasının ve X'in Venezuela'daki temsilcisinin kim olduğunun kendilerine bildirilmesi olduğu kaydedildi.

X'in Venezuela'da yeniden aktif hale gelmesi için yasaların önemine vurgu yapan Nanez, "Halen onlardan sorumluluk almalarını bekliyoruz. Venezuela yasalarını kabul eder ve yasalara uyduğu takdirde platform yeniden açılır." ifadesini kullandı.

Nanez, X'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Venezuela'da yeni sosyal medya platformlarının faaliyete geçebileceğini söyledi.

Maduro, 19 Ağustos'ta özel bir televizyon programına yaptığı açıklamada, ABD'li milyarder Musk'ı hedef alarak, Venezuela'da faşizm ve şiddetti teşvik etmekle suçlamıştı.

- MADURO, X'İN 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI İÇİN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savunmuştu.

Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirmişti.

- MADURO, MUSK'I VENEZUELA'NIN BAŞ DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü.

Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti.

Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı.

Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti.

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