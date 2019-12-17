Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı Ulusal Meclis Milletvekilleri Jorge Millan, Hernan Aleman, Carlos Lozano ve Luis Stefanelli'ye kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından 30 Nisan'da organize edilen başarısız kalkışmadaki rolleri nedeniyle vatan hainliği ve isyan suçlamalarıyla cuma günü ceza davası açtı.

Böylelikle ülkede haklarında dava açılan Maduro karşıtı milletvekili sayısı 23 oldu.

Maduro destekçisi Ulusal Kurucu Mecliste yapılan oylamada, suçlanan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Muhalif Guaido, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 milletvekiline dava açılmasının, "diktatörlüğün eziyeti"nin Ulusal Meclisi ortadan kaldırma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

- 30 NİSAN'DAKİ GİRİŞİM

Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içindeki Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, gösteriler daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

23 Ocak'ta, 30 gün içinde ülkeyi seçime götürmek için kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve şimdiye kadar seçim kararı almayan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince tanınmıştı.