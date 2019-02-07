Venezuela'da 4 Şubat'ta bir askeri helikopterin düştüğü tespit edildi

Venezuela Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-35 avcı helikopteri 4 Şubat'ta Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'nın 35 kilometre güneyine düştüğü tespit edildi. İçerisinde bulunan Venezuela ordusuna bağlı 5 askerin yaralandığı iddia edildi.

Savaş helikopterinin ülkeye olası bir işgal girişimini engellemek için ordu tarafından yapılan tatbikat sırasında arızalanarak düştüğü iddia edildi.

MADURO'NUN İKTİDARA GELİŞİ Hugo Chavez'in sağlığı, 2011'de kanser teşhisi koyulmasından sonra kötüleşti. Chavez, sendika liderliğinden gelerek dışişleri bakanlığı ve başkan yardımcılığına kadar yükselen Nicolas Maduro'yu yerine aday gösterdi ve yetkilerinin bir kısmını Maduro'ya devretti. Chavez'in 2013'te hayatını kaybetmesinden sonra Nisan 2013'te yapılan seçimlerde, eski liderin kendine özgü sosyalist devrimini devam ettireceği sözünü veren Maduro, oyların yüzde 50,8'ini alarak yeni devlet başkanı oldu. Maduro, Mayıs 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini de yüzde 68 oy alarak kazandı.

VENEZUELA - ABD GERİLİMİ

Venezuela'da genel olarak Soğuk Savaş döneminde ve 1990'larda iktidarda olan liberal yönetimlerin ABD ile ilişkileri iyi seyretti.

Halkçı ve sosyalist politikaları benimseyen Chavez'in seçim kazanarak 1999'da devlet başkanı olmasından sonra ABD ile Venezuela ilişkileri gerilmeye başladı.

Chavez, dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Venezuela'nın kamulaştırılan petrol şirketinin gelirleriyle sosyal politikalara ağırlık verdi. Küba'ya petrol satılması, İran ile iyi ilişkiler kurması, Rusya'dan silah alınması, enerji ve telekomünikasyon şirketlerinin kamulaştırılması gibi politikalarıyla ABD yönetimlerinin tepkisini çeken Chavez, 2013'te ölümünden önce yardımcısı Nicolas Maduro'yu yerine aday gösterdi.

Seçimleri kazanarak Chavez'in yerine geçen Maduro döneminde de Venezuela-ABD ilişkileri gergin seyretti. Hem Barack Obama hem de Donald Trump yönetimleri Maduro ve birçok Venezuelalı yetkiliye yaptırımlar uyguladı.

MADURO DÖNEMİ EKONOMİK KRİZ

Venezuela ekonomisi, özellikle 2014'ten itibaren petrol fiyatlarının gerilemesiyle sıkıntıya girdi.

İhracat gelirinin yüzde 95'ini petrol satışlarından elde eden Venezuela, petrol gelirlerinin düşmesiyle ithalatta da sıkıntıya düştü. Mal kıtlığı nedeniyle fiyatlar yükseldi ve yüksek enflasyonla Venezuela para birimi bolivar aşırı değer kaybına uğradı.

Ekonomideki bu gelişmeler, muhalefetin gösterilerinde de ana gerekçe oldu.