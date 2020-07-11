Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısının Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:51

El Aissami, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm tıbbi protokollere uyarak kendisini karantinaya aldığını belirtti.

Virüse karşı savaşı kazanacağını vurgulayan El Aissami "Hayata ve tanrıya tutunarak bu savaşa girişiyorum çünkü biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro da konuya ilişkin Twitter'dan "Güçlü ol kardeşim, bu yeni savaşı Allah'ın ilahi ışığıyla kazanacağız. Şimdi sağlığın ve kısa zamanda iyileşmen için doktorların tüm tedavilerini ve tavsiyelerini uygulayacağız. Sağlıklı bir yaşam için kazanacağız." mesajını paylaştı.

- Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı Cabello'nun Kovid-19 testi pozitif çıktmıştı

Venezuela Kurucu Meclisi Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede 8 bin 372 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgına bağlı olarak 80 ölüm gerçekleşti.