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Venezuela: Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez ülkeyi saatlerdir elektriksiz ve iletişimsiz bırakan kesintinin bir sabotajdan kaynaklandığını belirtti.

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Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırı ile Venezuela'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurgulayan Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

"Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum." diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi.

 

- MARCO RUBİO'YA İŞARET ETTİ

Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

- MADURO’DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle zor günler geçiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ortaya çıkan bu problem karşısında Venezuelalılardan birlik olmalarını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro, "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez." ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.

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