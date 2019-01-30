Venezuela'da gerilim tırmanıyor! ABD Venezuela'da iç savaş planları yapıyor

'Demokrasi götürüyoruz' dediği ülkelere acı, kan ve gözyaşının dışında bir şey veremeyen ve müdahale ettiği hemen her ülkede çok büyük toplumsal yaralar açan ABD'nin son hedefi Venezuela oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla tanımadıklarını ilan ettikleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tüm güçleriyle direneceklerini ve görevinin başında olduklarını açıkladı.

VENEZUELA'NIN PARASIYLA VENEZUELA BAŞKANINI DEVİRECEKLER

Yeni Şafak'ın özel haberine göre; Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, ABD'nin kendi istikametine girmeyen ülkelere yaptıklarında sıranın şimdi Venezuela'da olduğunu belirterek, Güney Amerika'da 'diş geçirilemeyen' tek ülkenin burası olduğunu ve bu nedenle Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını anlattı.

ABD'nin daha önce dondurduğu hesaplarda bulunan Venezuela'ya ait paraları darbe için desteklediği Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'nun kullanıma sunacağı bilgisini de değerlendiren Erenel, bu paraların temel olarak iki farklı şekilde kullanılabileceğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu seçeneklerden ilki ve bence ABD'nin öncelikli olarak yapmak istediği, paraları muhalefete aktarmak ve muhalefetin bu paralarla halkın yoksulluğunu gidermesinin önünü açmak. Böylece milletin desteğini Guaido'nun arkasına almak ve Maduro'yu kansız bir şekilde devirip iktidarı ele geçirmek istiyorlar.

"ABD ARKA BAHÇESINDE RUSYA'YI ISTEMIYOR"