Venezuela’da Guaido destekçileri bir grup askeri etkisiz hala getirerek gözaltına aldı
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve darbe girişimi başlatan Juan Guaido destekçileri Francisco Fajardo karayolunda bir grup askeri etkisiz hala getirerek gözaltına aldı.
- İHA
Venezuela’da darbe girişimi başlatan Juan Guaido destekçisi askerlerin Francisco Fajardo karayolunda bir grup askeri etkisiz hale getirerek gözaltına alındığı ifade ediliyor. Ayrıca Karakas'taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yoldan geçen tankın durdurularak içerisinde askerlerin silah zoruyla indirilip gözaltına alındığı görülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.