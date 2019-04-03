12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6011
  • 6,3024
  • 232.874
  • 93.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela’da, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile ülkesinde ordunun desteğini alarak sokak hareketleri ile hükümeti değiştirmeye çalışan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Ülkedeki tek yetkili yasama organı Kurucu Meclis, (ANC) Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno’nun "Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması" talebini görüşmek üzere Diosdado Cabello başkanlığında olağanüstü toplandı.

Oturumda, Guaido'nun dokunulmazlığının “Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi” nedeniyle başlatılan yasal süreç için kaldırılması talebi, parlamenterlerin tamamının desteği ile kabul edildi.

TSJ’nin, ANC’nin bu kararı sonrası dava sürecini başlatması bekleniyor.

Başkent Caracas'ta 23 Ocak'ta düzenlenen mitingde yemin ederek kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, ABD'nin Kolombiya'ya yığdığı "insani yardım" malzemelerinin 23 Şubat'ta Venezuela'ya sokulması girişiminden bir gün önce Kolombiya'ya geçmişti.

Kolombiyalı yasa dışı silahlı grupların sınırda kontrol ettiği patikalardan geçtiği değerlendirilen Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun desteği ile gittiğini öne sürmüştü.

Bu ülkenin ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin ve Ekvador'u ziyaret eden Guaido, 4 Mart'ta Venezuela'ya dönmüş ve sorunsuz bir şekilde giriş yapmıştı.

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İP teker teker çözülüyor

İP teker teker çözülüyor

Bin 562 geçersiz oy yeniden sayıldı, işte sonuçlar

Bin 562 geçersiz oy yeniden sayıldı, işte sonuçlar

HDP’nin itirazı reddedildi

HDP’nin itirazı reddedildi

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı

ABD’den Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

ABD’den Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

Dolar için iyi günler sona eriyor

Dolar için iyi günler sona eriyor

Cumhurbaşkanlığı: Yabancı devletler seçime saygılı olsun

Cumhurbaşkanlığı: Yabancı devletler seçime saygılı olsun

'Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe kapıldı'

'Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe kapıldı'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Ünlü sanatçı Kayahan'ın hiç görmediğiniz fotoğrafları

Android telefonda WhatsApp sürprizi

Android telefonda WhatsApp sürprizi

Korkunç görüntüler! Şehre böyle geldi

Korkunç görüntüler! Şehre böyle geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA