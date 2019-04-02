Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido hakkında başlatılan yasal süreç işlemeye devam ediyor.

Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, ülkedeki yetkili yasama organı Kurucu Meclisten (ANC) Guaido’nun dokunulmazlığını kaldırmasını istedi.

Moreno, TSJ’nin bu kararının, Guaido’nun "Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Kolombiya’ya geçmesi" nedeniyle başlatılan yasal süreç için alındığını belirtti. Sürecin çok açık olduğunu vurgulayan Moreno, dolayısıyla bu konuda bir “ön soruşturmaya” gerek olmadığını vurguladı.

TSJ’den bir yargıç ise söz konusu karara katılmadı.

Guaido, 28 Mart’ta Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından kamu hizmetinden uzaklaştırılmıştı.

VENEZUELA’DA MADURO DESTEKÇİLERİ DE 6 NİSAN’DA SOKAKTA

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet de muhalefet de sokak eylemlerinden vazgeçmiyor.

Venezuela Kurucu Meclis (ANC) Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, başkent Caracas’ta düzenlenen basın toplantısında 6 Nisan’da sokakta olacaklarını duyurdu.

PSUV teşkilatları olarak Devlet Başkanı Maduro’nun attığı adımların arkasında durduklarını kaydeden Cabello, muhalefetin sokağa çıkacağı 6 Nisan’da, tüm ülkede “emperyalizm karşısında egemenliğin korunması” için sokakta olacaklarını bildirdi.

Caracas’ta elektrik kesintilerine bağlı şehir suyu şebekesindeki çöküş nedeniyle ortaya çıkan protestolara da değinen Cabello, bazı mahallelerdeki protestocuların başka bölgelerden geldiğini savundu.

Ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da taraftarlarına “Özgürlük Operasyonu” başlatacakları 6 Nisan’da sokağa çıkmaları çağrısında bulunmuştu.