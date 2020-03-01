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Dünya

Venezuela'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede yaşandı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, bir hükümet destekçisinin kendisine ve taraftarlarına silah doğrulttuğunu öne sürdü.

AA01 Mart 2020 Pazar08:10 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 08:10

Ülke basınındaki haberlere göre Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen Guaido, başkent Caracas'ın batısındaki Barquisimeto kentinde muhaliflerle buluştu. Burada düzenlenen yürüyüş sırasında Guaido'yu protesto eden grup ve yanlıları arasında arbede çıktı. Olaylarda bazı Guaido taraftarları hafif yaralanırken, ekibindeki birkaç araç da hasar gördü.

Bu sırada bölgedeki maskeli bir kişinin Guaido ve taraftarlarına silah doğrulttuğu ifade edildi.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Guaido, "Diktatörlüğün bana ve insanlarıma silah doğrulttuğunu görmek beni ne korkutuyor ne de endişelendiriyor. Ben bu yola girdiğimde neyle karşılaşacağımı biliyordum." ifadelerini kullandı.

Guaido, ayrıca muhaliflere 10 Mart'ta tüm ülkede sokağa çıkma çağrısı yaptı.

ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen Guaido ve basın ofisi daha sonra, kendilerine silah doğrultan maskeli kişinin görüldüğü fotoğrafı ve olaylara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Guaido ve muhalifler maskeli kişinin hükümet destekçisi olduğunu iddia ederken, sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Michael G. Kozak olayı kınadı.

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