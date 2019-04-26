Venezuela'da helikopter düştü, bir general ve bir komiser hayatını kaybetti

Venezuela´da aralarında bölge sorumlusu olan generalin de bulunduğu 4 kişiyi taşıyan polis helikopteri bir stadyumun otoparkına düştü. Kazada general ve pilot öldü.

Olay Venezuela´nın Zulia eyaletindeki Maracaibo şehrinde meydana geldi.

Yerel medya, içinde Bolivarcı Ulusal Venezuela Muhafızı 11. Bölge Generali Alfonso Torres Páez´in de bulunduğu 4 kişiyi taşıyan polis helikopterinin Plaza de Toros Stadyumu´nun otoparkına düştüğünü duyurdu.

Yerel medya, düşen San Francisco Bölge Polisi´ne ait helikopterin pilotu Luis Urdaneta ve General Alfonso Torres Páez´in olay yerinde hayatını kaybettiğini; Zulia Eyaleti Bölge Komutanı Dilio Rodriguez ve Yüzbaşı Alfrein Ojeda´nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Helikopterin düşüş edenini araştırmak üzere ekip sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.