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Dünya

Venezuela'da iktidar partisi ve muhalefet seçim kampanyalarını bitirdi

Venezuela'da iktidar partisi ve muhalefet, ülkede 21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimler öncesi seçim kampanyalarını bitirdi.

AA19 Kasım 2021 Cuma 06:45 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 06:46
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Başta başkent Karakas olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde halktan oy isteyen taraflar, pazar günü yapılacak seçimler öncesi destekçilerine seslendi.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) Miranda eyaletinde düzenlenen toplantıda konuşan, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, "Venezuela'ya saygı duymaları için seçimler, imparatorluklara demokratik ders niteliğinde olacak." ifadesini kullandı.

Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez de seçimleri kazanacaklarını kaydederek, "En zor saat geçti ve bizi yenemediler, ciddi saldırılar oldu ancak bizi yenemediler. Direndik, onları yendik." dedi.

- MUHALEFETTEN SEÇİMLERE KATILMA ÇAĞRISI

Seçimlere 5 yıl sonra katılacak olan muhalefet ise Chacao kentinde yürüttüğü seçim çalışmalarında, pazar günü yapılacak seçimler için herkese oylarını kullanma çağrısında bulundu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 gözlemcinin Venezuela'ya vardığı belirtildi.

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