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Dünya

Venezuela'da ilk Kovid-19 vakası açıklandı

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

AA13 Mart 2020 Cuma 19:30 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 19:30
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Ülke basınındaki haberlere göre, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkeye 5 ve 8 Mart tarihlerinde giren 41 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkeğe yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Biri yalnızca İspanya, diğeri ise İspanya, İtalya ve ABD'de bulunduktan sonra ülkeye dönen 2 kişinin, başkent Caracas'ın batısını da kapsayan Miranda eyaletinde yaşadığı bilgisini paylaşan Rodriguez, söz konusu kişilerin ülkeye giriş yaptığı Iberia Havayollarına ait uçakla gelen tüm yolculardan kendilerini karantinaya almalarının istendiğini aktardı.

Delcy Rodriguez, gelecek haftadan itibaren tüm ülkede eğitime ara verildiğini bildirdi ve yaşlılara evlerinde kalmalarını tavsiye etti.

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