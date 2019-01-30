Venezuela'da kanonun batması sonucu 5'sı çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Venezuela'daki Orinoco Nehri'nde kanonun batması sonucu 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Venezuela'daki haber sitelerinden Ultimas Noticias'ta yer alan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Bolivar eyaletinde bulunan Orinoco Nehri'nde kano battı.
Eyaletin Sivil Savunma Direktörü Angel Rodriguez, kazada 14 kişinin kurtulduğunu, 5'i çocuk 6 kişinin öldüğünü belirtti.
Kanonun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için batmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, yolcuların can yeleği giyip giymediklerinin araştırıldığı bildirildi.
Venezuela'da 2017 yılında da Orinoco Nehri'nde teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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