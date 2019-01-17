İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3537
  • 6,1151
  • 222.326
  • 95.411
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuela'da Meclis Başkanı'nı gözaltına alan ajanlar tutuklandı

Venezeula'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu 13 Ocak'ta kısa bir süre gözaltında tutup daha sonra serbest bırakan Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensubu 12 ajan tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Adalet Mahkemesinin internet sayfasından yayımlanan bilgi notunda, "görevi suistimal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından dolayı SEBIN ajanları hakkında tedbirli tutuklama kararı alındığı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek uluslararası destek bulmaya başlamıştı.

Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda SEBIN mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığını duyurmuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Mecliste yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CENTCOM: Asker ve personeller toplantı sırasında öldü

CENTCOM: Asker ve personeller toplantı sırasında öldü

Dışişleri'nden Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Dışişleri'nden Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı

ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ yenilgiye uğratıldı

İzmir'de dev operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

İzmir'de dev operasyon: Onlarca kişi tutuklandı

İran'dan ABD'ye uyarı: Dünyayı yönetemezsiniz

İran'dan ABD'ye uyarı: Dünyayı yönetemezsiniz

Başkan Erdoğan'dan 'Dayton' uyarısı: Gözden geçirilmesi şart

Başkan Erdoğan'dan 'Dayton' uyarısı: Gözden geçirilmesi şart

Bulgaristan'dan F-16 savaş uçakları için kritik hamle

Bulgaristan'dan F-16 savaş uçakları için kritik hamle

'İran, Suriye ve Hizbullah ile savaşabilir'

'İran, Suriye ve Hizbullah ile savaşabilir'
 

POPÜLER HABERLER

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Gaza gelen İP’li başkan adayı Bozkurt işaretini yanlış yaptı

Türkiye ilkleri başarıyor

Türkiye ilkleri başarıyor

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

Mısır Piramitleri'nin gizemine dair yeni detaylar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA