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Dünya

Venezuela'da muhalefet Maduro hükümetine müzakereleri sürdürme çağrısı yaptı

Venezuela hükümeti, ülkedeki sosyal ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için muhalefet ile yürüttüğü görüşmelerden çekildi. Muhalefet mümkün olan en kısa sürede görüşmeleri yeniden başlatması için hükümete çağrıda bulundu.

Reuters18 Ekim 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:27
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Venezuela'da uzun yıllardır devam eden krizi sonlandırmak için Ağustos ayında Meksika'da başlatılan ve Norveç'in desteğiyle yürütülen görüşmelerde şimdiye kadar somut ilerleme kaydedilmedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti, görüşmelerdeki temsilcisi Kolombiyalı iş insanı Alex Saab'ın gözaltına alınarak ABD'ye gönderilmesinin ardından Cumartesi günü görüşmeleri durdurma kararı aldı.

Saab, Cumartesi günü Cape Verde'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınarak ABD'ye gönderildi.

Venezuela halkının büyük bir bölümü yoksulluk içerisinde yaşarken ülkede benzin sıkıntısı çekiliyor ve sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Daha iyi yaşam koşulları ve iş fırsatları arayan milyonlarca insan ülkeyi terk etmiş durumda.

Muhalefetin müzakerecisi Gerardo Blyde, "Gerekli anlaşmalara varmak için karşı tarafı Meksika'daki oturumu yeniden başlatmaya çağırıyoruz" dedi.

Çağrıyı Twitter üzerinden tekrar eden Norveç, çözüm için müzakerelerin tek yol olduğuna dikkat çekti.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarafların önemli çabalarını en kısa sürede müzakere masasında sürdürmeleri için kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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